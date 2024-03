LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2024 in DIRETTA | Victoria Carl lotta bene con le svedesi | indietro Diggins e Ganz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:47 Senon sorride di certo, neanche Andersson è soddisfatta: la svedese sta perdendo a vista d’occhio, ora è a 52?4 da Parmakoski al km 13.4. 9:46 Controsorpasso Sundling al km 10! 25’14”, un secondo di vantaggio per la svedese su. 9:45 Continuano intanto le difficoltà di Jessie, che è a metà classifica al km 8.4. 9:42che a questo punto va a caccia della seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo, dopo quella ottenuta a Trondheim nella 10 km sempre in classico. 9:41vola anche davanti a Sundling all’8.4, per la svedese ritardo di 3?1 dal 21’57” della tedesca. 9:39 Calata veramente tanto Frida Karlsson dopo il km 6.1, è finita a oltre 20 secondi da. 9:38 Situazione ...