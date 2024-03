LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2024 in DIRETTA | partiti gli uomini Pellegrino e Barp per la top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:12 Passa Daprà all’1.1, è 13° a +7?9, dove guida MOERK, il giovane esordiente norvegese classe 2001. 12:10 Ventura paga 2?8? ed è 4°. Buona partenza per lui. 12:08 Aspettiamo gli azzurri al 1.1km. 12:06 Partito Paolo Ventura, a breve Simone Daprà. 12:04 Il primo atleta interessante è Niko Anttola (FIN), classe 2001, argento iridato in staffetta. 12:00 PARTITA LA GARA! 11:58 Il primo a prendere il via è Ahonen (FIN). 11:56 Halfvarsson (SWE) non partirà. Neanche Gus Schumacher, ultimo vincitore non norvegese a Minneapolis (USA). 11:51 Questi i numeri dei norvegesi: Johannes Høesflot Klæbo (52); Paal Golberg (48); Erik Valnes (62); Henrik Dœnnestad (33); Martin Lœwstrøm Nyenget (42); Harald Østberg Amundsen (42) e l’esordiente in Coppa del mondo, classe ’01 Martin Kirkenberg Mœrk (15), su cui c’è molta ...