LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2024 in DIRETTA | guida Iivo Niskanen In pista Pellegrino | lontani gli altri azzurri

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:32 Sono 14? di vantaggio su Amundsen per il finnico ai 5 chilometri. Il più vicino è Nyenget a +7?1. 12:31 In flessione Paolo Ventura a metà gara, adesso paga 20? su Jules Chappaz. 12:30sembra intenzionato a imporsi per la prima volta in stagione! Porta il suo vantaggio a 6?1 da Nyenget e a 10?1 su Anundsen ai 3.4! 12:27 Preoccupante passaggio ai 1.1 di Elia Barp, che paga già 18?5 da. Il campione del mondo e olimpico nel formatcon 1?4 di vantaggio sul vincitore della sfera di cristallo Amundsen. 12:25 Intento Moerk passa ai 6.1 e porta il suo vantaggio a 5?7 sul finlandese Ahonen, Ventura è 4° a +14?2. 12:23 Partito anche Elia Barp. 12:23 Paolo Ventura sta facendo la sua gara, paga appena ...