LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2024 in DIRETTA | Diggins al via | Ganz indietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:30 Situazione al km 5 con Karlsson a 12’25?5, poi Carl, Niskanen e Parmakoski tutte in 5 secondi. 9:28 Sundling davanti al km 3.4, 9’14?5 e otto decimi di vantaggio su Karlsson. Appare a questo punto chiaro come la gara sia aperta a numerosissime soluzioni. 9:26 Continua ad essere leader Karlsson, ma il divario scende: 10’53?4 al 4.1, un vantaggio di 1?5 su Carl. 9:24 Carl passa Niskanen al km 4.1 per un decimo! 10’54?9 il tempo della tedesca, mentreè al 16° posto al km 1.1. 9:22 Secondo posto a 6?4 per Sundling, mentre Andersson cerca di inserirsi nella lotta Niskanen-Parmakoski, con le due divise da un secondo al quinto chilometro. Anche la tedesca Victoria Carl inizia a spingere, è seconda a 2?7 al km 3.4. 9:21 Col sorriso al via Jessie, alla ricerca di un ...