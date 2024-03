LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2024 in DIRETTA | al via la gara femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

9:12 Dura poco la leadership di Parmakoski, perché per 1?5 la va a precedere Kerttu Niskanen. 9:11 Sale in testa Parmakoski al km 1.1, mentre ci sono i primi arrivi al 3.4. 3'28?2 per la finlandese. 9:09 Intanto partite anche Parmakoski e Niskanen, due che godono di un enorme supporto dal pubblico finlandese. E a ragione, vista la loro storica competitività. 9:07 3'46?4 per Ganz, al momento ultima a 13 secondi da Hedda Oestberg Amundsen: la norvegese è la sorella gemella di Harald Oestberg Amundsen, il leader della classifica maschile di Coppa del Mondo. 9:05 Iniziano gli arrivi al km 1.1, tra poco è il momento di Ganz. 9:03 Iniziata anche la competizione di Caterina Ganz, unica italiana al via quest'oggi (saranno in quattro al maschile). 9:00 Partita Vilma Ryytty e partita, dunque, la 20 km ...