LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | iniziata la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADEL SECONDO GIGANTE MASCHILE DI ASPEN ALLE 18.00 E ALLE 21.00 11.07 Secondo posto per Macuga a 72 centesimi da Ledecka. La differenza l’ha fatta il quarto intermedio dove ha perso esattamente 72 centesimi dalla ceca. 11.07 L’americana ha 12 centesimi di ritardo dopo due settori. La statunitense è stata costretta a frenare nel moto cross e potrebbe aver perso un po’ di velocità. 11.06ladi Lauren Macuga. 11.05 Grandissima prova di Ledecka, che rifila 1.54 a Gauche. La ceca ha tirato molto la Tommy Moe, portando una grande velocità. 11.05 Dopo due settori la ceca ha 48 centesimi di vantaggio sulla francese, che da questo punto in poi ha cambiato marcia. 11.04 ...