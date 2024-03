LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami vince ancora | Brignone vicina al podio | Teresa Runggaldier sempre meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADEL SECONDO GIGANTE MASCHILE DI ASPEN ALLE 18.00 E ALLE 21.00 12.32 La migliore italiana è Federica. L’azzurra ha chiuso la gara in sesta posizione a 31 centesimi dalla testa e 18 di distanza dal. L’italiana ha difeso i danni, anche se perde contatto nella classifica di specialità. 12.30 Ennesima vittoria per Lara Gut-, che è stata favolosa nel quarto settore, dove ha costruito gran parte del proprio successo. 12.28 Con l’arrivo di Sara Thaler è terminato il primodi, gara vinta da Lara Gut-. 12.28 Trentunesimo posto per Sara Thaler, che sfiora il primo ingresso ...