LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | Steen Olsen in testa | Odermatt terzo Attesa per gli azzurri

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 11.00 18.23 Discreta prima parte di gara per McGrath, staccato di 22 centesimi daal secondo intermedio. 18.22 Andamento simile a quello di chi lo ha preceduto per Schmid, il tedesco è ottavo a 1.18 da. Ora McGrath. 18.21 15 centesimi di ritardo per Schmid dopo due intermedi. 18.20 Non perfetto nel finale Tumler, l’elvetico è staccato di 1.09 daal traguardo per la settima posizione. Ora Schmid. 18.19 Bene Tumler a metà gara, lo svizzero è a soli 13 centesimi dalla prima posizione. 18.18 Perde 8 decimi l’elvetico nell’ultimo settore, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 CLASSIFICA 20Km TC Lahti 1. Johannes Hoesflot Klaebo NOR 44:39.6 2. Iivo Niskanen FIN +19?9 3. Martin L. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle gare su 20 chlometri di Lahti (FIN), a domani per le interessanti sprint a ... (oasport)

Sci nordico, Klaebo vince la 20 km di Lahti, Pellegrini 17°: Johannes H›sflot Klaebo ha dominato la 20km in tecnica classica di Lahti, Finlandia, vinta dal norvegese in 48'001 con un margine di 24 sul padrone di casa Iivo Niskanen con l'altro norvegese Martin ...napolimagazine

DIRETTA/ Gigante Aspen video streaming Rai: in pista per la prima manche! (CdM sci, oggi 2 marzo 2024): Diretta gigante Aspen streaming video Rai, oggi sabato 2 marzo 2024: orario e risultato LIVE della gara della Coppa del Mondo di sci maschile in Colorado.ilsussidiario

Sci: Gut-Behrami vince superG Kvitfjell, azzurra Brignone sesta: La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto in 1'33"52 il primo superG di Kvitfjell, valido come recupero di uno di quelli cancellati in Val di Fassa. Per la moglie del calciatore Valon Behrami, 33 anni, è ...napolimagazine