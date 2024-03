LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | si riprende a gareggiare ma il vento incombe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 11.00 21.11 Si ripartirà tra un minuto con Fabian Grazt (-0.04). 21.08 Nella zona della partenza ilè molto inferiore rispetto a quello che c’è nella parte finale, con il gonfiabile dell’arrivo che si solleva quasi completamente da terra. 21.07 Folata impressionante con la neve che si alza dalla pista. Incredibile come siano cambiate repentinamente le condizioni. 21.06 Gara interrotta al momento per il troppo. È in corso una folata pesante. 21.05 Prima posizione per Justine Murisier con 61 centesimi di vantaggio su Radamus. Lo svizzero ha fatto la differenza nel terzo settore in cui ha rifilato 8 decimi all’americano. 21.05 ...