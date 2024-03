LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | Odermatt fa 12 di fila! 4° De Aliprandini per un decimo | Vinatzer in top5!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 11.00 22.08 Alla fine il vento non è stato un fattore in questa seconda manche. All’inizio della seconda parte di gara c’è stata un’interruzione di circa 3 minuti a causa di alcune folate troppo forti. 22.07 Questa la top 10 deldi: 1Marco SUI 2:03.20 2 MEILLARD Loic SUI 2:03.54 +0.34 3 HAUGAN Timon 2:03.78 NOR +0.584 DELuca ITA 2:03.88 +0.685Alex ITA 2:04.35 +1.15 6 ZUBCIC Filip CRO 2:04.43 +1.23 7 KRANJEC Zan SLO 2:04.56 +1.36 8 TUMLER Thomas SUI 2:04.60 +1.40 9 MCGRATH Atle Lie NOR 2:04.71 +1.51 10 CAVIEZEL Gino SUI ...