LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | alle 18 00 il via della prima manche | azzurri alla caccia di conferme

DIRETTA/ Gigante Aspen video streaming Rai: in pista per la prima manche! (CdM sci, oggi 2 marzo 2024): Diretta gigante Aspen streaming video Rai, oggi sabato 2 marzo 2024: orario e risultato LIVE della gara della Coppa del Mondo di sci maschile in Colorado.ilsussidiario

Sci: Gut-Behrami vince superG Kvitfjell, azzurra Brignone sesta: La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto in 1'33"52 il primo superG di Kvitfjell, valido come recupero di uno di quelli cancellati in Val di Fassa. Per la moglie del calciatore Valon Behrami, 33 anni, è ...napolimagazine

Gut-Behrami vince il superG di Kvitfjell, Brignone sesta: “Contenta così”: Anche Kvitfjell è terra di conquista per Lara Gut-Behrami. Nel superG in terra norvegese la svizzera ha conquistato il suo 8° successo stagionale e, anche grazie all’assenza di Mikaela Shiffrin, ...repubblica