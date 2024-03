LIVE – Reggio Emilia-Trento | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilindi, sfida valida come 21^ giornata dellaA1di. Torna i campionato, dopo la sosta per le coppe nazionali e le qualificazioni agli Europei, con questo anticipo tra due squadre divise da appena una vittoria, nel gruppone della parte medio-alta di classifica. Gli uomini di coach Priftis, nelle ultime partite, hanno tenuto un andamento altalenante, mantenendo un alternanza pressoché perfetta tra vittorie e sconfitte. Va molto peggio alla Dolomiti Energia, che nelle ultime otto partite hanno ottenuto appena una vittoria. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 2 marzo sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo ...

Il Regolamento di Chelsea-Liverpool , finale della Carabao Cup 2024 : ecco cosa succede in caso di pareggio . Si tratta di una sfida secca per assegnare il ... (sportface)

Il Napoli è ospite del Cagliari in questo turno di campionato: Calzona spera di conquistare una vittoria nella sua prima in Serie A. Oggi, domenica 25 ... (spazionapoli)

La diretta testuale di Beyond Limits-Brazzeville , match valevole per la finale della Viareggio Cup 2024 . Dopo un lungo percorso durato due settimane sono ... (sportface)

La diretta testuale di Beyond Limits-Brazzeville , match valevole per la finale della Viareggio Cup 2024 . Dopo un lungo percorso durato due settimane sono ... (sportface)

La diretta testuale di Beyond Limits-Brazzeville , match valevole per la finale della Viareggio Cup 2024 . Dopo un lungo percorso durato due settimane sono ... (sportface)

Reggio Bic si appresta ad affrontare le Volpi Rosse di Firenze: È tutto pronto ormai in casa Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Sabato 2 marzo alle 14:00 al Palacalafiore la formazione bianco amaranto affronterà le Volpi Rosse di Firenze. Per la compagine reggina sarà ...reggiotv

LBA - Trento a Reggio, Cooke: "Vogliamo i due punti, ricaricati dopo la pausa": 21a giornata Serie A UnipolSai al PalaBigi per la Dolomiti Energia Trentino che sabato alle 20.30 sarà ospite della Unahotels Reggiana. A presentare il match per ...pianetabasket

LIVE Virtus Bologna-Valencia, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una vittoria per non scivolare in classifica: Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Valencia ... l’uscita anticipata nei quarti di finale della Coppa Italia per mano dell’Unahotels Reggio Emilia (72-81). Coach Luca Banchi ...oasport