LIVE – Napoli-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di. Il tecnico livornese presenterà i temi della partita contro gli azzurri che per i bianconeri costituisce la grande occasione di blindare il piazzamento Champions, per questo parlerà dinnanzi ai cronisti raccolti per rispondere alle domande sul big match del Maradona. Lo farà alle ore 11 di sabato 2 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 10.58 Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti allascritta delladi Massimilianoalla vigilia di ...