LIVE – Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 | sessione serale in DIRETTA

(Di sabato 2 marzo 2024) Latestualedelladi sabato 2 marzo deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 3 marzo. Secondo giorno della rassegna iridata, con ben 7 medaglie da assegnare, tra cui per l’Italia spiccano i 3000 metri maschili e femminili, con impegnati Pietro Riva, Pietro Arese e Ludovica Cavalli. Spazio anche al salto triplo maschile con Emmanuel Ihemeje e al salto con l’asta femminile con Roberta Bruni. L’appuntamento con le gare serali è a partire dalle ore 20.00 di sabato 2 marzo all’Emirates Arena della città scozzese. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 20.52: Questi i protagonisti della seconda semi finale dei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 21.41: Caduta e infortunio per Elson, vince il kenyano ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 22.12. Il belga Doom con il personale di 45?69 vince la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 22.37: Nel peso l’oro va allo statunitense Crouser con ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 22.53: Si riparte domattina con la finale del lungo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Atletica indoor in ... (oasport)

LIVE Atletica, Mondiali 2024 in DIRETTA: Furlani cerca la stoccata, Simonelli mina vagante: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Sono ben otto i titoli che si assegnano nella seconda ...oasport

LIVE – Mondiali atletica indoor Glasgow 2024: sessione serale in DIRETTA: La diretta testuale LIVE della sessione serale di sabato 2 marzo dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow fino a domenica 3 marzo. Secondo giorno della rassegna ...sportface

LIVE Mondiali indoor: Ali in finale con 6.53: DIRETTA TV su Rai 2 È in corso a Glasgow la sessione serale della prima giornata dei Mondiali indoor. Diretta tv su Rai 2 fino alle 20.30 e dalle 21 alle 23. Diretta su RaiSport dalle 20.30 alle 21.fidal