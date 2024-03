LIVE – Mass start femminile Oslo 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di sabato 2 marzo 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Torna in scena Lisa Vittozzi, reduce dal quarto posto nell’individuale e dalla conquista del trofeo di specialità. La fuoriclasse sappadina, recente argento mondiale in questa specialità in quel di Nove Mesto, è una delle favorite per salire sul podio alla Holmenkollen Ski Arena. Insieme a lei da registrare anche un’altra presenza azzurra, quella di Hannah Auchentaller come quarta riserva. Sono tantissime le avversarie dillo, su tutte le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, le transalpine Justine ...

HANGZHOU, China, Feb. 28, 2024 /PRNewswire/ -- After two months of process optimization and the introduction of TOPCon 4.0 PV cell tech, the first batch of ... (liberoquotidiano)

'LIVE ordnance' fished out of Charles River, police say: Needham Police and members of the Massachusetts State Police bomb squad detonated what they called a "LIVE ordnance" Friday night after it was discovered in the Charles River near the Newton town line ...msn

Biathlon, startlist Mass start maschile Oslo 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani: Domani, sabato 2 marzo, continuerà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l'ultima gara della giornata sarà la 15 km Mass start maschile delle ore 15.oasport

Biathlon, startlist Mass start femminile Oslo 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane: La diretta tv della 12.5 km Mass start femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+, ...oasport