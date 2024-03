LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | Verstappen domina | podio per Sainz Vasseur | “Perdiamo mezzo secondo al giro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO LA CRONACA DELLA GARA PROGRAMMA E ORARI GP ARABIA SAUDITA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI MAX: “ERO IN SIMBIOSI CON LA VETTURA” SERGIO PEREZ: “OTTENUTO IL MASSIMO RISULTATO POSSIBILE” CARLOS: “TENUTO IL PASSO DELLE RED BULL NEL FINALE” VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI GPCHARLES LECLERC: “ORRIBILE GUIDARE CON IL PROBLEMA AI FRENI” FREDERIC: “SPERAVAMO DI ESSERE PIU’ VICINI” 17.48 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento alla prossima settimana per il GP dell’Arabia Saudita (gara ancora di sabato). Un saluto sportivo. 17.46 Leclerc, dal proprio canto, è andato in tilt all’inizio con gomme morbide, poi un po’ meglio con le dure. Il monegasco via radio ha fatto sapere di ...