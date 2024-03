LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | tra poco il semaforo verde | inizia il Mondiale!

Leggi tutta la notizia su oasport

PERCHE' LA GARA SI SVOLGE DI SABATO LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.56 Per la Ferrari oggi l'obiettivo minimo è il podio. Un doppio podio sarebbe un grande risultato, una vittoria rappresenterebbe una gradita ed inattesa sorpresa. 15.55 Saranno 57 i giri da percorrere. 15.52 Per Leclerc sarebbe fondamentale superare Verstappen in partenza, proprio per impedire all'olandese di prendere da subito il largo e rendere più incerta la corsa. 15.51 La Ferrari, nel corso dei Test e delle prove libere, ha dimostrato di aver compiuto grandi passi avanti nella gestione delle gomme, per la verità più con le hard che con le soft. Verstappen, ad ogni modo, dovrebbe avere ancora 2-3 decimi di vantaggio al giro in termini di rendimento. 15.49 Quella di Sakhir è una pista molto abrasiva. Obbligatoria dunque una strategia con almeno ...