LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | sale l’attesa | la partenza alle 16 00 sarà cruciale per Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LA GARA SI SVOLGE DI SABATO LA GRIGLIA DI15.29 Piloti in attività con almeno una vittoria a Sakhir. 5 – HAMILTON Lewis (2014, 2015, 2019, 2020, 2021) 3 – ALONSO Fernando (2005, 2006, 2010*) 1 – PEREZ Sergio (2020°) 1 –Charles (2022) 1 – VERSTAPPEN Max (2023) * Ottenuta sul cosiddetto Endurance Circuit in un GP dicanonico. ° Ottenuta sull’Outer Track in una gara denominata GP di Sakhir. 15.26 Piloti con più pole position: Sebastian VETTEL (3) e Lewis HAMILTON (3) Il tedesco è partito davanti a tutti nel 2010, 2012, 2018. L’inglese è scattato dalla casella privilegiata nel 2015, 2016, 2020. 15.24 Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5) Il trentanovenne britannico ha trionfato nel 2014, 2015, 2019, 2020, 2021. È peraltro ...