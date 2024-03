LIVE – Ciclismo | Strade Bianche 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 2 marzo 2024) Latestuale della. Sarà battaglia per la vittoria nei 215 km dalla Fortezza Medicea di Siena a Piazza del Campo, sempre nella città toscana. Le squadre iscritte sono in totale 25, di cui 18 del World Team e sette Pro Teams. Il pettorale numero 1 è di Thomas Pidcock (Ineos), che proverà a bissare il successo dello scorso anno. Il suo principale avversario sarà il vincitore dell’edizione 2022 Tadej Pogacar. Altri pretendenti alla corsa saranno Wellens e Ayuso, oltre a Laporte, Simon Yates e Mohoric. Da segnalare le assenze pesanti di Van der Poel e Van Aert. Proveranno a dare fastidio ai migliori anche i francesi Cosnefroy e Gregorie. Per quanto riguarda gli italiani, Alberto Bettiol dovrebbe essere la punta della formazione azzurra. IL PERCORSO DELLA GARA START LIST E FAVORITI DOVE SEGUIRE LA ...

Strade Bianche, la gara in diretta LIVE: Fino al 2013 la partenza era stata situata a Gaiole in Chianti, nel biennio 2014-2015 prese il via da San Gimignano e dal 2016 la corsa inizia e finisce nella iconica Piazza del Campo di Siena, che ha ...sport.sky