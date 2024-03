LIVE – Casalmaggiore-Conegliano 25-17 15-25 16-25 19-25 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Latestualedi Trasportipesanti-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Lorenzo Pintus, decime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto alla capolista e provare ad avvicinarsi ai Playoff. Dall’altra parte della rete ci sono, infatti, le pantere di Daniele Santarelli, reduci dall’impegno infrasettimanale di Champions, che vanno a caccia di un altro successo per rimanere imbattute in stagione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 2 marzo al Pala Radi di Cremona. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...