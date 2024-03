LIVE Biathlon | Mass start maschile Oslo 2024 in DIRETTA | Giacomel prova a stupire | norvegesi per il pokerissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella, sulla distanza dei 15 km, in programma ad(Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di2023-. Tour de Force con trentacinque chilometri in ventiquattro ore per i biathleti.in un format che gli ha dato poco in carriera,per dominare ancora. Norvegia ancora devastante nella prima gara in casa, con podio monopolizzato e sei bandierine nelle prime dieci posizioni. Un dominio totale, con i padroni di casa che lo vogliono replicare anche oggi. Ieri ha ...