LIVE Biathlon | Mass start maschile Oslo 2024 in DIRETTA | alle 15 20 il via alla gara Tutti contro i norvegesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 In poche parole le pillole della: tour de force con trentacinque chilometri in ventiquattro ore per i biathleti. Giacomel prova a stupire in un format che gli ha dato poco finora in carriera,per dominare ancora. Attenzione al forte vento, che come visto prima con le ragazze potrebbe crearepazza. 15.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/idella, sulla distanza dei 15 km, in programma ad(Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di2023-. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i ...