LIVE Biathlon | Mass start femminile Oslo 2024 in DIRETTA | Haecki vola verso la vittoria | Vittozzi in lotta per il podio nell’ultimo giro!

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 A ottocento metri dalla finepuò iniziare a festeggiare, la svizzera vala secondadi carriera e si stagione. 13.55 Si stacca Arnakleiv, sono rimaste in tre per il terzo posto, Lisa non molla la posizione. 13.54 Ai 10.9 kmmantiene i 19? di vantaggio su Simon. Dietro sono in quattro a 27?, consempre davanti. 13.53 Chiude un’ottima gara Auchentaller, che è 11ma con il 18/20 ad undalla fine. La classe 2001 però è assediata da tante grandi cacciatrici, con Davidova e Braisaz subito dietro. 13.53e Tandrevold sono praticamente insieme, dietro si vedono anche Jeanmonnot e Arnakleiv che non sono per nulla tagliate fuori dal discorso terzo ...