LIVE Atletica | Mondiali 2024 in DIRETTA | SIMONELLI FRECCIA D’ARGENTO! Azzurro secondo nei 60hs col record italiano! Tra poco Dosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIGLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 22.32: FANTASTICO LORENZO! E’ PARTITO BENISSIMO, HA TENUTO IL RITMO. HOLLOWAY SE NE E’ ANDATO CON 7?29, ARGENTO EPERCON 7?43, BRONZO PER KWAOU-MATHEY CON 7?47 22.31. ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 22.31: Atleti sui blocchi 22.28: CI SIAMO! C’è Lorenzoal via della finale dei 60 ostacoli. Questi i protagonisti: 1 Lorenzo NdeleITA 7.46 7.46 19 2 Enrique LLOPIS ESP 7.48 7.51 17 3 Trey CUNNINGHAM USA 7.38 7.39 23 4 Milan TRAJKOVIC CYP 7.51 7.53 ...