LIVE Atletica | Mondiali 2024 in DIRETTA | Furlani in corsa per l’oro con Tentoglou lotta sulla seconda misura!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIGLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 11.30: Atterra a 7.91che dunque scala al secondo posto alle spalle di11.29: Nullo per Lawson, tocca a11.28: Successo nella terza batteria dei 60 hs per Kwaou-Mathey con 7?52, secondo Szymanski con 7?57, terzo Murray con 7?61 11.27: Si ferma a 7.94, è la sua. Sefarà meglio, pur senza migliorarsi, andrà momentaneamente al comando 11.26: Spalle al muro Gayle che si migliora ma a 7.62 e al momento è fuori dai tre salti di finale 11-25: Non si migliora Batz che atterra a 7.81 11.22: Tra poco la terza batteria dei 60 ostacoli. ...