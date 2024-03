LIVE Atletica | Mondiali 2024 in DIRETTA | Furlani fa sognare | subito un gran salto! E’ al comando alla pari con il greco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIGLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 11.19: Nessuna novità dal lungo, mancano solo due saltifine della prima rotazione 11.18: Molto bene il francese Belocian che domina la seconda batteria con 7?47, secondo posto per Martinez con 7?62, terza piazza per il britannico King con 7?64 11.15: Questi i protagonisti della seconda batteria dei 60 ostacoli con Belocian e Martinez: 2 378 TUR Mikdat SEVLER 7.70 7.74 61 3 255 JAM Damion THOMAS 7.51 7.61 31 4 190 ESP Asier MARTÍNEZ 7.49 7.49 – 5 201 FRA Wilhem BELOCIAN 7.42 7.44 8 6 214 GBR David KING 7.57 7.59 47 7 114 BEL Elie BACARI 7.61 7.61 113 8 357 SUI Mathieu JAQUET 7.62 7.62 168 11.12: Nel lungo 7.80 di Lawson che è quarto, 7.79 di Montler che è quinto. Mancano sei ...