LIVE Atletica | Mondiali 2024 in DIRETTA | Furlani argento! Tecuceanu in finale | convincono Dosso e Simonelli

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIGLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 13.43: Concluse le gare in pista. Resta da seguire il lungo dell’eptathlon e a seguire il peso dell’eptathlon 13.41: Cinque europei e uno statunitense. Non ci saranno africani indegli 800 in programma domani pomeriggio 13.40: Crolla il marocchino El Guesse che aveva fatto gara di testa. Vince lo statunitense Hoppel con 1’45?08, che tempo! Secondo posto per Crestan con 1’45?08, terzo il francese Robert con 1’45?08. 13.39: Infortunio per Gouaned dopo una spinta a Crestan 13.37: Ehammer in testa al lungo dell’eptathlon con 8.03, poi Jansons con 7.79, Skotheim con 7.74 13.36: Al via la seconda semidegli 800 maschile. Questi i protagonisti: 1 103 ALG ...