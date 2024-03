L' intercettazione nelle mani dei russi che imbarazza Scholz | Attacchi in Crimea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Imbarazzo in Gera dopo la notizia che le autorità russe hanno intercettato una conversazione tra ufficiali della Bundeswehr sui missili da crociera Taurus da consegnare all'Ucraina. L'esercito tedesco ha annunciato che sta indagando su quanto accaduto, ma intanto adesso il timore è che iabbiano altro materiale. «Stiamo esaminando se le comunicazioni legate all'aeronautica militare siano state intercettate, il controspionaggio militare ha adottato tutte le misure necessarie», ha detto un portavoce del Ministero della Difesa. È stata la caporedattrice dell'emittente russa RT, Margarita Simonyan, a pubblicare un file della durata di più di mezz'ora e presentarlo come uno scambio tra soldati tedeschi che discutono dicontro la, la penisola annessa nel 2014 da Mosca. Nella conversazione, che in ...