L’iniziativa In Lombardia 26 nuovi spazi per varie attività col progetto “Sport&Giovani | Crescere insieme”

(Di sabato 2 marzo 2024) Saranno ventisei iluoghi di aggregazione ecivici destinati ai giovani che nasceranno in tutto il territorio lombardo grazie al“Sport & Giovani:” promossa dalla Regionee da Sport e Salute SpA. Si tratta di progetti di innovazione sociale che promuovono il protagonismo giovanile attraverso la creazione di luoghi, all’interno di strutture ed impianti sportivi, dove si svolgeranno siasportive sia servizi di assistenza e sostegno psicologico, orientamento, corsi di formazione anche professionali, destinate ai giovani dai 15 ai 34 anni. Dei ventisei progetti risultati finanziabili, otto sorgeranno in provincia di Bergamo, tre in quelle di Cremona, Lecco e Milano, due nei territori di Brescia e Mantova, ...

