Linguaglossa | terrorizza la famiglia e minaccia madre e sorella | Arrestato 41enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Massima attenzione viene rivolta, da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, anche attraverso la sua rete di monitoraggio, istituita dal 2014 su tutto il territorio nazionale e composta da militari particolarmente specializzati sulla delicata materia. In tale ottica, la Stazione diha tratto in arresto, in flagranza di reato, unpregiudicato del posto per “atti persecutori” e “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Nello specifico, intorno alle 11.00, è giunta al Comando di, una telefona di aiuto da parte di una signora spaventata ed in preda al pianto, la quale raccontava ai militari ...