L’impianto Biodigestore di Saliceti è entrato nella fase realizzativa

(Di sabato 2 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 2 marzo 2024 -diarea tra i Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, opera contestata dai comitati ambientali e al centro di una lunga battaglia legale, può partire. Il sopralluogo di regione Liguria, Provincia della Spezia e società Iren ha ufficialmente dato il via alle operazioni che dovranno terminare entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche dettate dal finanziamento di 40 milioni di euro ottenuto dal Pnrr. Ilè destinato al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, la Forsu, il cosiddetto “umido” e della frazione “verde” comprendente sfalci e potature, e tratterà, una voltaa regime, 60.000 tonte all’anno di materiale. Il trattamento sarà realizzato attraverso una ...

