Liguria | studente in alternanza scuola-lavoro perde un dito mentre fa uno stage in una officina

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovo infortunio suldurante unodel PCTO (ex). Un ragazzo di 18 anni è rimasto feritostava lavorando a un tornio in un’azienda di isolanti termici a Casarza Ligure. Il 18enne giovedì 29 febbraio si è tranciato ilmedio della mano sinistra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militi della Croce rossa, che dopo aver fermato l’emorragia hanno raccolto il, lo hanno messo sotto ghiaccio e hanno disposto l’immediato trasferimento del giovane all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato nei traumi alla mano. In fabbrica sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Asl 4 per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate. Si tratta del secondo incidente sul ...