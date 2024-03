“Li paghiamo per questo?”. Cruciani sbrocca sul caso Ferragni-Fazio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito riprendendo le parole del Papa sull’ideologia gender: “Oggi il Papa ha detto delle cose sull’ideologia gender. Ha detto che il pericolo più brutto è proprio, l’ideologia del gender. Annulla le differenze e rende tutto uguale. Non si può cancellare uomo e donna perché significa cancellare l’umanità. Non me ne frega niente di questa roba che ha detto il Papa, devo dirvi la verità. Non lo sto esaltando per, ma secondo voi oggi la sinistra, i perbenisti, quelli del politicamente corretto, i paladini e del buonismo citeranno Papa Francesco come modello perché ha detto che non si può cancellare la differenza tra uomo e donna? Secondo voi Papa Francesco oggi verrà citato ad esempio dai perbenisti del politicamente corretto del cazzo, dalle comunità LGBT che lo ...