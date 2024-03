Lezioni di piano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Dietro a un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Come dietro a un grande artista, c’è sempre un ottimo maestro. Aleksander Zielinski, 48 anni, lo è stato di almeno altri 20mila bimbi milanesi a cui ha insegnato l’amore per la musica. Tra loro anche un giovanissimo Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, che l’ha voluto con sè a Sanremo tributandogli pubblicamente un grande omaggio. “Era un genio sin da bambino e la sua facilità nel suonare mi sbalordiva”, ricorda oggi Aleksander che ha cominciato a studiare musica a 4 anni. Una via la sua dedicata alla musica: tre lauree ma anche anni di-bar nei locali e nei villaggi “che mi hanno insegnato a gestire il contatto col pubblico mentre continuavo a studiare”. La vera lezione? Che nella vita non bisogna mai smettere di studiare e che da solo il talento non basta. Questo per dire dove potrà arrivare il pupillo Lazza, ...