L' Eredità | la morte sua | la parola della ghigliottina fa impazzire tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuova appassionante puntata de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Questa sera ad accedere al Triello sono stati Andrea, Gloria e Marta, che quindi potranno tornare anche domani sera. Mentre alla fase successiva, quella dei Cento secondi, ci sono arrivate Marta e Gloria, che si sono contese unada 160mila euro. Alla fine ad avere la meglio è stata Gloria che, dopo aver dimezzato diverse volte, si è vista scendere il montepremi a 20mila euro. I termini a sua disposizione erano Spedizione, Francese, Bacio, Osso e Damigiana. La sua risposta però era sbagliata, quella corretta questa sera era "Collo". In molti hanno commentato la puntata sui social. Qualcuno, in particolare, non ha potuto fare a meno di fare dell'ironia sullafinale di questa sera: "Lacollo alla ...