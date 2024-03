L’enigma Abruzzo | il domino della Destra che perde consensi e rischia tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Inè già tragicamente passato il terremoto. L’Aquila fu distrutta, ma la popolazione si è rimboccata le maniche, il peggio è alle spalle, anche se non concluso. Ma se ne arrivasse uno di altro tipo? Il giorno 10 marzo si vota per le regionali, e per la prima volta da tempo avremo uno speculare bipolarismo. Non si sa per quale sorte o alchimia ma le opposizioni si presentano tutte unite. Perfino Calenda, che è il ricco che non entra nel regno dei cieli, facendosi fregare dal cammello Renzi, èpartita. Praticamente da Fratoianni a Calenda, passando per tutti gli altri, sono dentro. Marco Marsilio, nato e cresciuto in politica che parla di un razzismo “nonda buttare” Il fatto è sensazionale: questo candidato, Luciano D’Amico, avrà dei superpoteri riteniamo. Trattasi dell’ex rettore dell’Università di Teramo, ...