Lele forever torna in pista Il traguardo della solidarietà corre sulle monoposto di F1

(Di sabato 2 marzo 2024)oggi inper tagliare ancora una volta il. E lo fa con una mostra dedicata alla Formula 1, per celebrare il 75simo anniversariocompetizione motoristica più famosa. L’inaugurazione dell’esposizione “Formula Settantacinque. 1950-2024 Il racconto del campionato mondiale di Formula 1 dalle origini a oggi“, è stata fissata proprio nel fine settimana che sancisce l’avvio in Bahrain del campionato di Formula 1. L’esposizione è dedicata a Gabriele Brandazzi, a 25 anni dalla morte. Nel suo ricordo papà Roberto e mamma Patrizia hanno fondato l’associazione, dal 2001 sempre puntuale nell’allestire eventi, mostre, gare, raduni, concerti, iniziative, per raccogliere fondi a favore ...

