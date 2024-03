L’effetto “uomo di Rochdale” | il peso della guerra a Gaza sulla politica britannica

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di sabato 2 marzo 2024) La vittoria di George Galloway nell’elezione suppletiva diha segnato un dirompente punto di svolta per la. Il candidato espressione dello Workers Party of Britain (Wpb) ha vinto l’elezione suppletiva nella cittadina di 95mila abitanti sita nell’area urbana di Manchester sconfiggendo il suo ex partito, quello Laburista, in un’elezione valevole per un InsideOver.