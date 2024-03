L’economista Zamagni a TPI | “Oggi le guerre sono figlie della ribellione del Sud Globale all’Occidente”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 2 marzo 2024) Stefano, economista, presidente emeritoPontificia Accademia delle Scienze Sociali, è una voce molto ascoltata in Vaticano. Il suo piano per la pace in Ucraina, scritto nel settembre 2022, è finito sul tavolo di Papa Francesco ed è probabile che anche da quel documento abbia attinto il cardinale Zuppi nel suo tentativo di mediazione tra Putin e Zelensky., 81 anni, formatosi tra la Cattolica e Oxford, una carriera accademica spesa a insegnare tra l’Università di Bologna, la Bocconi e la John Hopkins, è convinto che, non solo al confine est dell’Europa ma anche in Medio Oriente e in tutto il mondo, prima o poi, prevarrà la pace. Professore, la missione del cardinale Zuppi in Russia e Ucraina però non è andata come si sperava…«un economista e le posso dire che nessuna guerra è sostenibile dal ...