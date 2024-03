Lecco sconfitto anche dal Sudtirol | ultimo posto solitario e buio pesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Un gol in pieno recupero di Tait condanna ilalla sconfitta (0-1) in casa delin uno spareggio che valeva tantissimo. È l’ottava sconfitta nelle ultime 9 partite che condanna i blucelesti all’della classifica di serie B a quota 21 punti. Ancora una volta la sconfitta arriva da un gol da palla inattiva, confermando di soffrire enormemente quel tipo di situazione e al termine della seconda partita consecutiva senza riuscire a tirare nello specchio della porta. La paura di perdere ieri ha fatto… 90 e di occasioni ce ne sono state pochine. Nel primo tempo,pericoloso al 23’ con una girata di Giorgini deviata in corner da un difensore lecchese. Ilrisponde 5’ minuti dopo. Parigini recupera una bella palla a centrocampo, ...