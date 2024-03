Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 2 marzo

(Di sabato 2 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Puntate su grandi imprese. Non solo voi, a tutti capita di perdere ondate astrali positive, utili per cambiare le cose in modo radicale, quindi cercate di non far passare senza iniziative il periodo che aprono Luna e Marte. Ogni volta che Luna attraversa Scorpione voi sentite nuovi stimoli nella mente, nel cuore. Oggi si risvegliano emozioni intense, sogni. Siete così innamorati pure del coniuge che vorreste sposarvi un'altra volta. Conquiste in atto. Toro Luna si oppone dal segno dello Scorpione, se volete sfuggire alla malinconia oppure alla rabbia per non aver fatto ancora tutto quello ...

