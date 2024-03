Le previsioni su Napoli-Juventus del doppio ex Nicola Amoruso 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - "È una partita aperta a tutti i risultati, vedo nelqualcosa in più rispetto alla Juve specialmente a livello mentale e credo si presenti meglio a questa partita. La Juve saprà come difendersi":Amoruso, ex attaccante di azzurri e bianconeri, 'legge' così per l'AGI il big match di domenica sera allo stadio Maradona. "È vero che la Juve arriva da una vittoria contro il Frosinone, ma all'ultimo minuto e dopo una partita non brillante, come il periodo che sta vivendo", ha osservato il 49enne ex calciatore pugliese. "Ilinvece è reduce da prestazione super, 6 gol a Reggio Emilia, ha ritrovato Osimhen, un giocatore che fa la differenza", ha aggiunto. Per Nick Amoruso è la difesa il punto debole della squadra guidata da Francesco Calzona: "Ha subito tanti gol quest'anno (30), deve senz'altro migliorare quel ...