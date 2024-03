Le più belle canzoni dei Coldplay | Yellow | Viva La Vida e tante altre

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 2 marzo 2024) Nelle piùdeitroviamo tutta la versatilità di una band capace di toccare ogni sfumatura del pop internazionale: indie rock, ballate, folk e molto di più. Chris Martin e la sua squadra sono capaci di trasformare in oro tutto ciò che passa per i loro strumenti e dimostrando, negli anni, di essere capaci di non sbagliare un colpo.(2000) Uno dei primi successi della band, contenuto nel primo album Parachutes. In questo brano sono già presenti tutte le peculiarità della band: la tensione pop rock, il canto di Chris Martin che si muove tra falsetti e voce piena e soprattutto l’inguaribile romanticismo. Il brano è una dichiarazione d’amore, ma secondoversioni potrebbe essere una poesia dedicata a una ragazza anoressica, dove giallo è il colore che rappresenta la ...