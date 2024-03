Le parole di Allegri alla vigilia di Napoli-Juventus

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Partita importante per entrambe le squadre. Per i partenopei sarà l’occasione ... (ilnapolista)

De Laurentiis convince Plastino: «Ha ragione sulla penalizzazione della Juve al Mondiale per Club»: LE parole – «Sono d’accordo con De Laurentiis e credo che la penalizzazione della Juve avrebbe dovuto coinvolgere anche il mondiale per club. Certo non essendoci precedenti è difficile dire cosa ...juventusnews24

Juve, Allegri e la frase sul suo futuro: la rivelazione dell'agente: Il futuro di Allegri: le parole di Branchini Queste le sue parole ai microfoni da Radio Deejay: "Allegri resterà alla Juventus Io penso di sì. Sì sì, perché no. Esiste qualcuno che possa mandarlo via ...corrieredellosport

Tancredi Palmeri: "Allegri non può stare tranquillo. Possibile volata Juve-Milan per l'allenatore....": Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri nel suo editoriale per Sportitalia.com. Le sue parole: Dal palco degli incontri del Financial Times ...tuttojuve