Le Farmacie Comunali incrementano le strumentazioni per il controllo del cuore

(Di sabato 2 marzo 2024) Arezzo, 2 marzo 2024 – Una gamma di servizi sempre più ramificata e capillare sul territorio. Ledi Arezzo hanno messo in campo un significativo investimento per dotarsi di tre nuovi dispositivi per Elettrocardiogrammi e di tre nuovi Holter Cardiaci che, aggiungendosi allegià presenti, permetteranno di concretizzare ulteriormente il modello di “farmacia dei servizi” come spazio capace di offrire sempre più prestazioni socio-sanitarie in regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto, fortemente voluto e impostato dall’amministratore delegato Massimo Sisani, è orientato a garantire prossimità ai bisogni dei cittadini e a sensibilizzare verso l’importanza di sottoporsi a esami periodici utili per la prevenzione e il monitoraggio dei propri valori, facilitando l’accesso a ...