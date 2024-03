Le cure per leucemie e tumori dallo studio di sangue e cellule

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Siena, 2 marzo 2024 – “L’Ematologia si occupa didelcome leacute e croniche, i linfomi e il mieloma multiplo, ma anche di malattie non oncologiche come i disturbi della coagulazione, le anemie, le piastrinopenie. Abbiamo un team di medici esperti e dedicati, punto di riferimento per i pazienti", spiega la direttrice dell’Unica complessa del policlinico Le Scotte, professoressa Monica Bocchia. "Altro aspetto fondamentale è la diagnostica di laboratorio perché le nostre malattie vengono sospettate dai sintomi dei pazienti ma vengono confermate dall’esame delal microscopio e da indagini di citofluorimetria, citogenetica e biologia molecolare. Ad esempio, nelleacute, studiare nei dettagli le caratteristiche dellemalate, ci permette di ...