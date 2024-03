Lazio-Milan | vincono i rossoneri e il nervosismo | Suma si gode la vittoria VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Un gol e tre rossi. Il primo lo segna il, i provvedimenti invece li riceve tutti la, che all’Olimpico subisce la rete decisiva di Okafor. Tre punti importanti per ilche torna a vincere dopo tre partite a secco (incluso il ko indolore di Rennes in Europa League). Mauro, telecronista di fede rossonera diTV, siun successo prezioso ai fini della classifica. Ilritrova il sorriso, ma perde Leao e Florenzi, entrambi squalificati contro l’Empoli. Una piccola nota stonata che non guasta la festa di. Ecco la sua reazione alla. SportFace.