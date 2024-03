Lazio-Milan | vincono i cartellini rossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024) L’arbitro Di Bello aveva in tasca troppie non vedeva il momento di liberarsene. I più belli, e più pesanti, sono sempre quelli. E allora, perché non liberarsene regalandoli a quei simpatici romani? Detto fatto, la partita è finita tre a zero, trealla, zero al. Vediamoli questi. Il primo se l’è guadagnato Pellegrini che, già ammonito, s’è beccato anche il secondo per un’ingenuità incomprensibile: ha abbracciato e spinto a terra Pulisic colpevole di essersi accorto che il pallone non era uscito a lato ed era ancora giocabile e di non essersi accorto che l’arbitro, sottovalutandolo, non aveva fischiato il fallaccio di Bennacer su Castellanos. L’errore di Sarri è stato quello di non aver sostituito Pellegrini dopo il primo giallo. Il secondo ...