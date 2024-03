Lazio-Milan | vergognose minacce di morte a Pulisic | “esplodi con la tua famiglia”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) “Devi morire”. “Magaritu e tutta la tua”. “Devi spendere i tuoi soldi in medicine”. Basta scorrere i post social di Christianper imbattersi in frasi come queste all’indomani di. I commenti sono tutti di tifosi biancocelesti che hanno contestato, in maniera vergognosa, l’attitudine dell’esterno rossonero nella sfida di ieri sera.: lo sfogo dei tifosi dellaI tifosi biancocelesti non hanno perdonato aquanto fatto in occasione del secondo giallo che ha portato all’espulsione di Luca Pellegrini. Il difensore laziale, pur non fermando il gioco e senza alcuna indicazione dell’arbitro, aveva intimato adi fermarsi per l’infortunio occorso a ...