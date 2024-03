Lazio-Milan | Tomori festeggia il ritorno in campo sui social FOTO

ESCLUSIVA | Lazio-Milan, Pellegatti: "Pulisic Di Bello non aiutato dal quarto uomo. Bayern Sono positivo": Lazio e Milan hanno aperto ieri sera la ventisettesima giornata di campionato, in un match in cui i biancocelesti escono sconfitti da ...laziopress

Lazio Milan, tre rossi ad una sola squadra: ecco il precedente: Lazio Milan è terminata con tre cartellini rossi, tutti all’indirizzo dei calciatori biancocelesti. Ecco l’ultima volta che era successo La partita tra Lazio e Milan passerà la storia non tanto per ...calcionews24

Lazio Milan, Ravezzani: «Rossoneri senza colpe, Pellegrini poco furbo»: Fabio Ravezzani è intervenuto a QSVS TeleLombardia per dire la propria opinione sull’arbitraggio di Di Bello in Lazio-Milan, più precisamente sul caso Pellegrini. PAROLE – «A me sembra una vittoria ...calcionews24